Tutta la famiglia colpita da Coronavirus: quarto caso a Bertinoro, il figlio della coppia ricoverata

Quarto caso di Coronavirus a Bertinoro, il quinto nel Forlivese se si aggiunge il malato di Predappio. Il tampone è risultato positivo per il figlio della coppia bertinorese, tuttora ricoverata al Morgagni Pierantoni di Forlì, ed era anch'egli da giorni in quarantena preventiva. Lo comunica il sindaco Gabriele Fratto. Al momento la situazione del figlio è stazionaria nella misura in cui può rimanere presso la sua abitazione, monitorato costantemente dal personale sanitario nelle modalità idonee al contatto col paziente. Restano invece ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale di Forlì i genitori dell'ultimo paziente e una zia, sorella della madre nonché "caso 1" del focolaio di Bertinoro. Sempre nel comune di Bertinoro è stato chiuso l'ufficio postale di Fratta Terme per una sanificazione urgente, in quanto al suo interno ha lavorato una dipendente collegata con uno dei casi accertati del Forlivese.

Rimarca nella sua comunicazione ufficiale il sindaco Gabriele Fratto: "L'Ausl ci ricorda come non esistano frazioni o "Zone Rosse" nel nostro territorio quindi mi associo alle raccomandazioni rivolte a noi tutti e ricordo la grande importanza nel fare attenzione alle norme igienico sanitarie, richiamate in questi giorni, in qualunque luogo e situazione nella quale vi troviate. Teniamo duro". In totale i casi nella provincia di Forlì-Cesena sono 8, se si somma il primo caso di Cesena, positivo oggi sabato, e quello di San Mauro Pascoli e Savignano, collegati col contagio nel Riminese.

L'aggiornamento in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna sono complessivamente 1.010 i casi di positività al Coronavirus, 140 in più rispetto all’aggiornamento di venerdì pomeriggio. Un aumento inferiore a quello registrato venerdì, quando erano saliti di 172. E passano da 3.136 a 3.604 i campioni refertati. Si tratta di dati disponibili e accertati alle ore 12 di sabato. Si conferma anche oggi che si tratta in maggioranza di persone che presentano un quadro clinico non grave, con sintomi modesti o addirittura assenti. 409 sono infatti i pazienti che non necessitano di cure ospedaliere e quindi sono a casa, dove rispettano l’isolamento previsto; 64 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (12 in più rispetto a ieri).

Aumentano, passando da 17 a 25, il numero delle guarigioni, 24 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e una dichiarata guarita a tutti gli effetti perché risultata negativa in due test consecutivi. Purtroppo, però, sale anche il numero dei decessi, passati da 37 a 48. Di questi, sei sono cittadini lombardi.

Degli 11 nuovi decessi, 6 riguardano il piacentino: si tratta di 4 uomini, rispettivamente due di 72 anni, uno di 74 e uno di 99 anni e 2 donne di 85 e 93 anni; 3 del parmense, due uomini di 73 e 78 anni e una donna di 88 anni; un uomo del modenese di 85 anni e un uomo del riminese di 89 anni. La grande maggioranza delle persone decedute aveva patologie pregresse, a volte plurime; per tre decessi sono invece ancora in corso gli approfondimenti epidemiologici.

In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 479 Piacenza (53 in più rispetto a ieri), 229 Parma (49 in più), 104 Rimini (11 in più), 82 Modena (9 in più), 48 Reggio Emilia (4 in più), 49 Bologna (8 in più rispetto a ieri, di cui 20 nell’imolese 3 in più rispetto a ieri e riconducibili al cluster di Medicina), 7 Forlì-Cesena (3 in più rispetto a ieri), 10 Ravenna (2 in più rispetto a ieri), 2 a Ferrara (1 in più rispetto a ieri). In provincia di Forlì-Cesena, con un aggiornamento posteriore alle ore 12 i casi accertati sono 8.

Più posti letto in terapia intensiva

Prosegue intanto da parte della Regione il massimo impegno per potenziare la rete ospedaliera, incrementando il numero dei posti letto in terapia intensiva. Questo avverrà, in particolare, per le strutture ospedaliere del piacentino dove è previsto – già a partire da oggi con l’ospedale di Castel San Giovanni- il raddoppio delle postazioni di terapia intensiva, che passeranno da 15 a 33 (oltre le 9 postazioni per l’attività ordinaria, extra Coronavirus).

Fake news

Circola da ieri su Facebook un messaggio di un presunto infermiere che ha messo in giro una fantomatica richiesta della Asl piacentina per fare arrivare bottigliette d’acqua a operatori e parenti, oltre ad altri messaggi per chiedere pigiami. Come già specificato dall’Azienda sanitaria si tratta di una notizia falsa e priva di ogni fondamento. Gli unici canali autorizzati a fare richieste di questo tipo sono i canali ufficiali delle Aziende sanitarie e ospedaliere o il sito della Regione Emilia-Romagna.