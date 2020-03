"Tutti in ca", un simpatico contest fotografico per vincere l'isolamento da Coronavirus

In questo momento complicato che sta colpendo il nostro Paese, i momenti di incontro e condivisione che sono alla base di una comunità sono stati ridimensionati per limitare il contagio da Coronavirus.

Per questo Inzir - Viaggiatori in Circolo indice un contest per esorcizzare questa situazione con la speranza di poter tornare presto a uscire e condividere insieme esperienze.

"La scorsa estate lanciammo il contest #tuttinzir dove numerosi viaggiatori forlivesi si sono ritratti in giro per l’Italia e il Mondo indossando la t-shirt del Circolo. Oggi invece è il momento di #tuttinca rivolto a chiunque voglia condividere in maniera simpatica e originale questi giorni passati in casa".

Per partecipare è sufficiente pubblicare su Facebook o Instagram una foto che ritrae i partecipanti in casa in qualche attività utilizzando l’hashtag #TUTTINCA e taggando @inzirviaggiatori.

Chi lo desiderasse potrà eventualmente inviare le foto all’indirizzo info@inzir.it

Le foto saranno pubblicate nei canali social del circolo come invito a farsi forza tutti insieme in questo momento difficile.