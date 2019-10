Ubriaca dà in escandescenza in Corso della Repubblica. I passanti la filmano con lo smartphone

Erano in tanti ad aver in mano lo smartphone per immortalare la scena. Una donna che dava in escandescenza sotto gli effetti dell'alcol. E' quanto accaduto martedì pomeriggio in Corso della Repubblica. In seguito ad una segnalazione, sono intervenuti sul posto prima il personale sanitario di "Romagna Soccorso" e poi gli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale, in assistenza. La signora, identificata in una quarantacinquenne residente a Forlì, ha infatti rifiutato continuamente l'aiuto nonostante faticasse a reggersi sulle proprie gambe.

Con non poca fatica poliziotti e sanitari sono riusciti a portarla all’interno di una ambulanza, venendo trasportata in ambulanza al pronto soccorso in primo luogo per tutela della sua stessa incolumità. Nel contesto ha ripetutamente oltraggiato e minacciato i pubblici ufficiali presenti, con la conseguenza che a suo carico verrà inoltrata una doverosa segnalazione alla Procura della Repubblica.