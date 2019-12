Si ubriaca, perde sangue dall'addome e chiede aiuto in strada: finisce nei guai perchè irregolare

Sanguinante all'addome, ha chiesto aiuto agli automobilisti in transito. Fin da subito è stata esclusa una ferita da aggressione, ma gli accertamenti successivi hanno consentito di appurare che era ubriaco fradicio e non in regola col permesso di soggiorno. E così un 40enne pakistano è stato denunciato per la violazione della normativa sull’immigrazione, per non avere ottemperato all’ordine di espulsione che gli era stato notificato in passato a seguito della sua posizione di clandestinità.

Il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte di domenica scorsa. A segnalare alla Polizia la persona in difficoltà in viale Bologna sono stati alcuni automobilisti in transito. Uno di questi, che si era fermato, ha constatato come l'uomo fosse ferito all’addome. Sul posto sono giunte due Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura. Gli agenti, notato che effettivamente il soggetto perdeva sangue dalla pancia, hanno subito accertato che non fosse dovuto ad una aggressione ma alla riapertura di una ferita di un recente intervento chirurgico.

Il personale del 118, arrivato con una ambulanza, lo ha soccorso e accompagnato in Pronto Soccorso. La Polizia ha seguito anche l’evolversi delle prime cure, procedendone all’identificazione e verificando che non era in regola con la normativa sul soggiorno. E' emerso che al momento dell’intervento era pesantemente sotto l’effetto di alcolici, che probabilmente aveva ingerito in quantità da un amico che lo stava ospitando. Il suo tasso alcolemico, infatti, era superiore a 3 grammi per litro, e forse questa è stata una causa concorrente nel suo malore, visto che l’intervento cui era stato sottoposto interessava proprio la zona intestinale.