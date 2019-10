Ubriachi al volante: in due si "beccano" la denuncia e dicono addio alla patente

Due denunce dei Carabinieri della Compagnia di Forlì per guida in stato d'ebrezza. Nella nottata tra venerdì e sabato, nel corso di un controllo in via Mazzatinti, i militari di Portico di Romagna hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebrezza alcoolica, un operaio 46enne forlivese, già noto alle forze dell'ordine, poichè sorpreso alla guida della propria autovettura con tasso alcolemico pari a 1,49 grammi per litro. Inevitabile il ritiro della patente. Un cervese 58enne è stato denunciato dai militari del Radiomobile per rifiuto dell’accertamento per la guida sotto l’influenza di alcol. Al conducente è stata ritirata anche la patente di guida.

Nell’arco dei servizi straordinari esterni eseguiti su tutto il territorio della città di Forlì, sono stati controllati complessivamente 127 veicoli, nr. 143 persone ed elevate 23 contravvenzioni al codice della strada per violazioni varie come l'omessa copertura assicurativa, omesso uso delle cinture di sicurezza, uso continuo e smodato del telefonino durante la guida, dimenticanza dei documenti di guida. Alcuni giovani forlivesi, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti del tipo leggere e segnalati in via amministrativa quali assuntori di stupefacenti. Sono state altresì eseguite 18 perquisizioni sul posto a soggetti di interesse operativo e controllati 25 persone sottoposte agli arresti e alla detenzione domiciliare.