Ubriaco al volante sulla Cervese: scatta la denuncia e il ritiro della patente

Viaggiava ubriaco lungo la Cervese. Un forlivese di 48 anni è stato denunciato a piede libero dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, con l'accusa di guida in stato d'ebrezza. Al momento del controllo, effettuato domenica notte, aveva un tasso alcolemico di 1,17 grammi per litro, poco più del doppio rispetto al limite fissato in 0,50 grammi per litro. Oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, i poliziotti hanno provveduto al ritiro della patente e alla decurtazione dalla stessa di dieci.

Sempre la PolStrada di Rocca ha sanzionato nel fine settimana una decina di automobilisti lungo la Statale 67 Tosco-Romagnola, quattro per il superamento dei limiti di velocità. Sono due gli incidenti con feriti rilevati nel comprensorio forlivese e cinque i veicoli soccorsi.