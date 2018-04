Ubriaco alla guida e senza cintura di sicurezza: per il conducente scatta la denuncia

Sono due le patenti di guida ritirate martedì sera per guida in stato d'ebrezza dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano. Un romeno di 42 anni è stato denunciato a piede libero poichè viaggiava al volante di una "Lancia Y" con 1,08 grammi per litro, poco più del doppio del limite fissato dal codice della strada in 0,50. Per l'uomo ritiro della patente, decurtazione di dieci punti dalla stessa ed ulteriore decurtazione di cinque punti poichè viaggiava senza sicura di sicurezza. Ritiro della patente, meno dieci punti e sanzione di 532 euro per un forlivese di 41 anni alla guida di un autocarro con 0,73 grammi per litro.