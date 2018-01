La notte alcolica di un cinquantenne si conclude con una denuncia sulle spalle

Pretendeva altre bevande alcoliche nonostante il suo stato di ubriachezza. E al rifiuto del barista ha tentato di servirsi in modo autonomo. Si è reso necessario l'intervento della Polizia per calmare il cliente annebbiato dai fumi dell'alcol, un cinquantenne romeno, già noto alle forze dell'ordine. L'episodio si è consumato nel cuore della nottata tra lunedì e martedì in un locale in viale Spazzoli. A chiedere aiuto al 113 è stato l'esercente stesso, impossibilitato a frenare le azioni dello straniero. Gli agenti della Volante hanno riportato alla calma il cinquantenne. Smaltita la sbornia, si è ritrovato con una denuncia a piede libero per disturbo della quiete pubblica ed una sanzione per ubriachezza molesta.