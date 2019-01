Ubriaco infastidisce nel pub una ragazza e cerca lo scontro col fidanzato: denunciato

Un 44enne residente a Forlì, già noto alle forze dell'ordine, è stato indagato a piede libero dagli agenti della Volante della Questura di Corso Garibaldi per "oltraggio e violenza a pubblico ufficiale", e "inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità", oltre che ad essere sanzionato per "ubriachezza in luogo pubblico". I fatti risalgono ad un paio di settimane fa, quando l’uomo, all’interno di un locale pubblico del centro, si è fatto notare dal titolare perché insistentemente infastidiva una ragazza, cercando anche lo scontro fisico con il suo compagno.

In quel momento dentro il locale era presente un agente di polizia libero dal servizio che è intervenuto per evitare che la situazione trascendesse in una lite accesa, identificando e accompagnando fuori del locale l’individuo. Costui, visibilmente ubriaco, ha oltraggiato e minacciato l’operatore, che quindi ha provveduto a stilare nei suoi confronti una denuncia, poi sfociata nell’invito a comparire in Questura per la successiva redazione dei verbali del caso, compreso quello relativo alla contestazione amministrativa dello stato di ubriachezza.

Invito al quale l’esagitato non ha ottemperato, così da rimediare anche la contestazione di un altro reato, quello previsto per chi non ottempera alle disposizioni dell’Autorità. Naturalmente, questo comportamento non è servito per evitare la contestazione dei fatti illeciti commessi.