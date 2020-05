Ubriaco entra nel negozio senza mascherina e minaccia l'esercente: denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato un 27enne di nazionalità romena, domiciliato a Forlì, con le accuse di "porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere" e "minaccia aggravata", commessi nei confronti di un esercente che lo aveva ammonito ad un comportamento consono alle restrizioni in atto per la prevenzione del contagio da coronavirus. L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura, si era seduto in una panchina che l’esercente aveva posizionato vicino al suo locale per favorire l’attesa dei clienti anziani.

Successivamente avrebbe iniziato a consumare alcol e alimenti. A nulla è valso l’invito ad allontanarsi che gli era stato rivolto dall’esercente, anzi. A questo punto il 27enne avrebbe iniziato ad inveire contro di lui, fino ad entrare dentro il locale sprovvisto di mascherina, proferendo svariate frasi minacciose. All’arrivo degli agenti è stato rinvenuto un coltellino multiuso, che aveva smarrito nelle fasi della lite, che è stato sequestrato e che gli è costata la denuncia. I poliziotti hanno inoltre contestato all'indagato l’illecito amministrativo dello stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico.