"Faccio il giardiniere e sto andando al lavoro": tutto falso, sorpreso ubriaco fradicio in Piazza

Un 34enne romeno, residente a Forlì, è stato denunciato dagli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì per "falsa dichiarazione sul proprio stato personale, resa a pubblico ufficiale". I poliziotti, impegnati nei controlli finalizzati al rispetto delle normative contro la diffusione del covid-19, hanno sorpreso martedì pomeriggio l'uomo completamente ubriaco in Piazza Saffi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A richiesta di motivare la sua presenza in giro, ha riferito di esercitare la professione di giardiniere e che si stava recando al lavoro. Questo nonostante, non aveva al seguito alcun arnese e non è risultato essere occupato in alcuna azienda e neppure titolare di impresa artigiana. Per la dichiarazione falsa è stato quindi denunciato alla magistratura. Inoltre, gli agenti gli hanno notificato due verbali relativi ad altrettante violazioni amministrative, quella prevista dal decreto ministeriale anti Covid e quella per la manifesta ubriachezza in luogo pubblico, per un totale di 502 euro.