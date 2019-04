Ubriaco fradicio, guida a torso nudo e se la prende con i poliziotti: "Vi taglio la gola"

Ne ha combinate di tutti i colori. La Polizia di Stato ha proceduto al ritiro della patente di guida ed al sequestro finalizzato alla confisca dell’auto ad un siciliano di 41 anni residente a Forlì, trovato completamente ubriaco alla guida, lungo viale Vittorio Veneto. Nel corso dell’intervento il 41enne si è inoltre reso responsabile di resistenza, minaccia ed oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Il fatto si è consumato sabato sera. La Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura è intervenuta a seguito di segnalazione sul 113 da parte di un cittadino che aveva notato il conducente di una Fiat Punto che, appena fermatosi su viale Vittorio Veneto, in prossimità dell’Hotel Executive, aveva mostrato segni di alterazione, sia per il suo evidente stato confusionale, sia per il fatto che nonostante le rigide temperature si trovava seduto alla guida a torso nudo.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato la veridicità della segnalazione ed hanno chiesto all’uomo di scendere ed esibire i documenti; a questo punto l'uomo, che a fatica si reggeva in piedi, ha iniziato ad inveire contro gli agenti, minacciandoli di morte ("voi non sapete chi sono io...vi taglio la gola"). L'uomo è stato così invitato ad accomodarsi all’interno della vettura di servizio per essere poi trasportato in Questura per gli ulteriori accertamenti e le procedure conseguenti ai fatti accertati. A questo punto il soggetto, continuando ad inveire e minacciare, ha lanciato qualche spintone agli agenti che, a fatica, sono riusciti a collocarlo nei sedili posteriori della “pantera” ed a portarlo in Questura, dove si è proceduto alla verifica del tasso alcolemico che ha dato risultati superiori ai 2,2 mg/l.

Sono quindi scattate le sanzioni previste dal Codice della Strada ed in particolare la guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro immediato della patente di guida e sequestro del veicolo ai fini della confisca, oltre che la denuncia alla Procura della repubblica per gli altri reati commessi nel corso dell’intervento. Solo a tarda notte il soggetto è stato in grado di lasciare la Questura camminando sulle proprie gambe.