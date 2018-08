Ubriaco in moto senza patente e senza assicurazione: "bomba della strada" denunciata

Continua, da parte della Polizia Municipale dell'Unione Forlivese, l'intensificazione dei controlli estivi a tutela della sicurezza stradale. Tra gli obiettivi principali, la lotta all'uso irregolare dei telefonini durante la marcia, all'abuso di alcool e, in generale, alle condotte di guida pericolose. L'ultimo episodio di rilievo è avvenuto sabato scorso durante un posto di controllo nel territorio di Forlimpopoli.

E' stato fermato un motociclista che trasportava un passeggero: durante gli accertamenti emergeva che lo stesso stava circolando privo di patente di guida in quanto mai conseguita, scoperto da assicurazione obbligatoria del motociclo, che mancava anche della prescritta revisione periodica (omessa per ben due volte). Alla prova effettuata per la misurazione del tasso alcolemico il conducente risultava in stato di ebbrezza alcolica con un tasso di oltre il doppio del limite consentito. Ne è scaturista un sanzione di oltre seimila euro, il sequestro della moto finalizzato alla confisca e la denuncia all'Autorità Giudiziaria per la guida in stato di ebbrezza.