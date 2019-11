Ubriaco in Piazza Cavour oppone resistenza ai carabinieri: denunciato

Ubriaco in Piazza Cavour nel mirino dei Carabinieri. Gli uomini dell'Arma del Nucleo Operativo e Radiomobile di Forlì hanno denunciato a piede libero per "resistenza a pubblico ufficiale" un marocchino di 23 anni, già noto alle forze dell'ordine. I militari, impegnati nella notte tra mercoledì e giovedì in un servizio anti-degrado in centro, l'hanno fermato avendolo notato in evidente stato di agitazione probabilmente dovuto all’assunzione di alcool. Durante le operazioni di identificazione il 23enne ha opposto resistenza nei confronti dei militari intervenuti, senza ferirli, al fine di eludere il controllo.