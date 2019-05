Ubriaco molesto a passeggio col figlioletto. Il bimbo affidato ai servizi sociali

Padre di famiglia sanzionato per ubriachezza. Nel tardo pomeriggio di sabato, gli agenti delle Volanti hanno dovuto gestire un caso piuttosto delicato che riguarda ancora un ubriaco, il quale si era reso molesto in prossimità di un supermercato, tanto più che in sua compagnia vi era il figlio minorenne. L’uomo è stato sanzionato per essere stato colto in stato di manifesta ubriachezza, e il bimbo è stato affidato ai servizi sociali che hanno in carico il caso e dovranno quindi valutare le capacità genitoriali del padre.