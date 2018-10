Ubriaco, senza patente e con veicolo pignorato tenta la fuga contromano: acciuffato

Ha tentato di seminare la Polizia Stradale chi gli avrebbe posto davanti l'etilometro per il controllo. Ne è nata così una pericolosa fuga per le strade della città. E' stato denunciato dalla Polstrada un rumeno di 39 anni su un'Opel Astra nella notte tra domenica e lunedì. L'uomo si è dato alla fuga in viale Salinatore a fari spenti ed è stato inseguito a forte velocità. Nella fuga ha superato altri veicoli in prossimità di un incrocio con riga continua ed è andato contromano in rotatoria. E' stato bloccato a Villanova sulla Statale 16 ed aveva 2.16 di alcolemia. Lo stesso conducente pericoloso si trovava senza patente perché ritiratagli dalla municipale di Forlì nel mese di agosto sempre per alcool e circolava col veicolo sottoposto a pignoramento. Complessivamente è stato sanzionato dai poliziotti del distaccamento di Rocca San Casciano per 10 infrazioni e tolti 33 punti.