Ubriaco si mette davanti ad un autobus in Piazza Saffi e lo blocca: denunciato

Un ventenne marocchino è stato deferito per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sulle proprie generalità e violazione alla normativa sull’immigrazione. Il fatto è accaduto in pieno centro. Il giovane aveva attirato l’attenzione dei poliziotti poiché stava tenendo un comportamento molesto e di disturbo della quiete pubblica. Gli agenti lo hanno avvicinato per identificarlo ma lo stesso si è dato alla fuga, riuscendo in prima battuta a dileguarsi per le vie del centro. Più tardi, gli stessi poliziotti lo hanno rintracciato in piazza Saffi, mentre stava cercando di salire su un autobus in partenza che il ragazzo stava bloccando, piazzandosi davanti per impedirne la marcia, nel tentativo di costringere l’autista a farlo salire.

Anche in questo caso ha cercato di dileguarsi ma questa volta non è risucito a sfuggire alla presa degli agenti. Nel corso del controllo è stato anche accertato il suo stato di ubriachezza. Al termine delle rituali attività di polizia giudiziaria e di identificazione, lo straniero è stato deferito alla magistratura per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sulle proprie generalità e violazione alla normativa sull’immigrazione in relazione alla mancata esibizione di documenti attestanti la regolare permanenza sul territorio nazionale. A suo carico è stato stilato anche un verbale di contestazione della violazione amministrativa pertinente lo stato di ubriachezza, con sanzione pari a 102 euro.