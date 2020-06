Ubriaco vagava per strada barcollando e orinando: sorpreso dalla Polizia, maxi multa

Vagava ubriaco in viale dell'Appennino, orinando per strada e mostrando i propri genitali. Un forlivese di 46 anni è stato sanzionato dagli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì con l'accusa di manifesta ubriachezza in luogo pubblico e atti contrari alla pubblica decenza, per un totale di 3435 euro di multa. L'episodio si è consumato nel cuore della nottata tra lunedì e martedì, intorno alle 3.30. Gli agenti erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando hanno intercettato l'uomo barcollante e con le parti intime al vento.

Una volta avvicinatisi, l’uomo ha dichiarato di trovarsi lì per espletare quel bisogno fisiologico, ammettendo di avere esagerato con gli alcolici. Nei pressi vi era una vettura aperta, intestata alla sua ragazza, con ancora all’interno effetti personali femminili. L’uomo ha poi precisato che poco prima aveva avuto una lite animata e che la donna si era allontanata lasciando lui e la sua auto sul posto. Non è stato possibile chiarire chi fosse in realtà alla guida, perché la ragazza non ha confermato la versione dell’uomo, che comunque è stato oggetto delle pesanti sanzioni amministrative previste per il comportamento accertato dagli agenti.