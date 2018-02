Alza troppo il gomito, ma si mette alla guida: sorpreso a zig zag in Piazzale della Vittoria

Gli agenti della Volante della Questura di Forlì hanno denunciato a piede libero per guida in stato d'ebrezza un 35enne italiano per guida in stato d'ebrezza. Il giovane è stato sorpreso nel cuore della nottata tra venerdì e sabato mentre procedeva a zig zag al volante di una "Fiat Panda" nella zona di Piazzale della Vittoria. L'automobilista è stato subito fermato: i pre-accertamenti all'alcol sono risultati positivi e confermati dal test etilometrico effettuato dalla PolStrada, con un tasso superiore a 2 grammi per litro (quattro volte oltre il limite di 0,50 fissato dalla legge). Il 35enne è stato così deferito a piede libero, mentre l'auto non è stata sequestrata poichè non di sua proprietà.