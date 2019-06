Va nell'aia e trova il suo capretto senza vita: forse ucciso con un colpo di arma da fuoco

Gli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Forlì, diretto dal dirigente Stefano Santandrea, sono intervenuti nella prima mattinata di mercoledì a Vecchiazzano, dove una capra è stata trovata senza vita nel recinto dove era rinchiusa. A dare l'allarme è stato un cittadino che, al risveglio, recatosi nell'aia, ha trovato la povera bestiola morta.

L'uomo ha ritenuto di avvisare le forze dell’ordine ipotizzando che l’animale fosse stato ucciso con un colpo di arma da fuoco. E a tale proposito ha anche dichiarato che nella notte aveva sentito un colpo sordo, forse uno sparo, ma li per li non aveva ritenuto di verificare a cosa fosse dovuto, non immaginando che qualcuno potesse aver sparato al suo animale.

Il richiedente ha riferito di non aver questioni pendenti con altre persone e neppure problemi con il vicinato. Gli operatori che si sono recati sul posto, e, dopo avere constatato la presenza del corpo dell’animale, morto da poco e recante fuoriuscita di sangue abbondante dal collo, hanno fatto intervenire i veterinari dell’Ausl per il recupero della carcassa e la verifica della causa del decesso.

Se il sospetto del proprietario sarà confermato andrà ipotizzato il reato di "uccisione di animali altrui", sanzionato dal codice penale con una pena fino a due anni di reclusione.