Coronavirus, odissea per l'ex ciclista Matteo Montaguti ad Abu Dhabi: presto il ritorno in Italia

Sono stati giorni di passione per Matteo Montaguti, l’ex ciclista professionista meldolese impegnato negli Emirati Arabi come aiuto dell'organizzazione corse di Rcs all'Uae Tour, fermato giovedì scorso dopo che due massaggiatori italiani in servizio sono risultati positivi. Tutto il circus della manifestazione è stato sottoposto al test. Montaguti, che ha costantemente aggiornato i suoi fan attraverso i social, è risultato negativo e dopo una lunga attesa lunedì ripartirà per Bologna. In questi giorni, insieme ad altre 500 persone, è stato relegato all’hotel Crowne Plaza.

Della situazione negli Emirati Arabi il presidente della Federciclismo Renato Di Rocco ha parlato con il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha assicurato il massimo impegno personale per la soluzione della vicenda, avendo attivato tutti i canali diplomatici. Per la cronaca la gara ciclistica è stata sospesa giovedì a scopo preventivo, dopo la disputa di cinque tappe, e la vittoria assegnata a "tavolino" al britannico Adam Yates, che al momento dello stop guidava la classifica generale.