Uffici giudiziari sotto organico, arrivano come volontari le "divise in congedo"

Per tamponare i problemi di organico degli uffici giudiziari, che si registrano anche al Palazzo di Giustizia di Forlì, si ricorre all'ausilio dei volontari: ex carabinieri, ex poliziotti ed ex vigili del fuoco che per tanto tempo hanno vestito una divisa e che ora, in pensione, presteranno la loro opera a titolo volontario a supporto degli uffci amministrativi. E' il contenuto del protocollo firmato mercoledì mattina in tribunale. In virtù di esso 7 volontari (4 ex carabinieri, 1 ex poliziotto e 2 ex vigili del fuoco) andranno in supporto, per le mansioni minori, sia negli uffici della Procura della Repubblica, sia in quelli del Tribunale. A presentare l'iniziativa sono stati il Procuratore Capo Maria Teresa Cameli, il Presidente del Tribunale Rossella Talia, il Presidente dell'Associazione nazionale Carabinieri in congedo Simona Coscia, il presidente dell'Ordine degli avvocati Roberto Roccari e il comandante della legione carabinieri Emilia-Romagna Claudio Domizi.

Cameli, che ha organizzato il nuovo servizio dei volontari spiega che anche a Forlì “la pianta organica degli uffici giudiziari piange: la massiccia informatizzazione non può sostituire le persone, e questo a fronte anche di una legislazione che impone impegni crescenti, a volte con incombenze poco utili”. I volontari presteranno la loro opera anche al Tribunale oltre che in Procura: “Tribunale e Procura marciano assieme, consapevoli di rendere un servizio unico di giustizia”. A farsi carico di alcuni costi dei volontari, come per esempio l'assicurazione, sarà l'Ordine degli Avvocati. "Non indosserete l'uniforme, ma la servirete con lo stesso spirito di quando eravate in servizio", è il messaggio che Domizi indirizza ai volontari che stanno per avviare il loro impegno negli uffici giudiziari.