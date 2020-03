Coronavirus, cambiano gli orari delle Poste: nel Forlivese chiusi 20 uffici su 42

Chiusi venti uffici postali del Forlivese. Spiega Poste Italiane: "Considerata l’evoluzione della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale, l’Azienda garantisce il servizio con un numero omogeneo di Uffici Postali aperti in proporzione agli abitanti di ciascun Comune; saranno dunque contingentate le aperture pomeridiane degli Uffici aperti su doppio turno e di quelli aperti solo al mattino. Inoltre, nei Comuni con un unico Ufficio Postale, l’apertura avverrà a giorni alterni. I cittadini saranno informati sulle novità, come di consueto, tramite gli avvisi affissi all’esterno degli Uffici".

"In tutti gli Uffici, inoltre, sono state poste in essere delle linee di distanza dalle postazioni degli operatori - viene comunicato -. Per quanto riguarda i servizi di consegna corrispondenza e pacchi gli orari di lavoro dei portalettere sono stati dilazionati per evitare la concentrazione di personale all’interno dei siti operativi nelle stesse fasce orarie. L’operatività di tutti gli altri dipendenti di Poste Italiane è garantita dal ricorso allo smart working". Poste Italiane ribadisce che, "qualora il Governo dovesse assumere nuovi provvedimenti, l’Azienda si adeguerà alle nuove indicazioni come è stato fatto puntualmente fino ad oggi".

Chiusure

A Forlì sono chiusi gli uffici di via Zampeschi, via Volta, corso Garibaldi, piazzale Porta Ravaldino, via Castel Latino, mentre nell'immediato forese quelli di Roncadello, Villafranca e Carpinello. Chiusi al pubblico gli uffici di Fratta Terme e Santa Maria Nuova nel comune di Bertinoro, Terra del Sole, Cusercoli e Voltre nel comune di Civitella, Strada San Zeno (Galeata), Ricò (Meldola), San Benedetto in Alpe (Portico e San Benedetto), Fiumana, Predappio Alta e Tontola (Predappio) e Corniolo (Santa Sofia).

Aperture

Sono aperti la mattina per sei giorni gli uffici postali di Piazza Saffi, via Edison e Piazzale della Vittoria a Forlì, mentre a giorni alterni solo al mattino quelli via Campo di Marte, viale Roma e Via Curiel (lunedì, mercoledì e venerdì), San Martino in Strada e via Cava (martedì, giovedì e sabato); di Bertinoro, Santa Sofia, Dovadola e Modigliana (martedì, giovedì e sabato); Rocca San Casciano, Tredozio Castrocaro, Meldola e Predappio (lunedì, mercoledì e venerdì) e Forlimpopoli (martedì, giovedì e sabato). Aperti nei giorni previsti senza variazioni gli uffici postali di Portico di Romagna e Premilcuore.

Pensioni

Con l’obiettivo di contribuire a contrastare la diffusione del Covid-19, Poste Italiane rende noto che le pensioni del mese di aprile verranno accreditate il 26 marzo per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. Sono 46 in provincia gli sportelli Atm dove è possibile prelevare. Spiega Poste: "Coloro che non possono evitare di ritirare la pensione in contanti, nell’Ufficio Postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetici. I cognomi dalla A alla B giovedì 26 marzo, dalla C alla D venerdì 27 marzo, dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo, dalla L alla O lunedì 30 marzo, dalla P alla R martedì 31 marzo e dalla S alla Z mercoledì 1 aprile".

"Nell’attuale emergenza sanitaria, le nuove modalità di pagamento delle pensioni hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane - conclude l'informativa -. In questa fase, ciascuno è pertanto invitato ad entrare negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, in ogni caso avendo cura, ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale; di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico".