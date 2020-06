Ufficializzati i vincitori dell'edizione 2020 del concorso di latino "Tebaldo Fabbri"

Sono stati ufficializzati i nomi dei vincitori dell'edizione 2020 del concorso di latino "Tebaldo Fabbri". Si tratta di Elisabetta Fogacci, 2° Liceo Classico "Cesare-Valgimigli" di Rimini, di Sofia Cicero, 2° Liceo Linguistico "Morgagni", e Tomas Rubboli, 5° Liceo Classico "Morgagni". I testi proposti quest’anno erano un brano incentrato sulla figura di Teossena (per i liceali del secondo anno), il racconto del sacrificio di Ifigenia (per gli studenti del secondo anno del Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Umane) e il discorso di Galba a Pisone tratto dalle Historiae di Tacito (per i liceali del quinto anno).

"Vive congratulazioni ai vincitori e un ringraziamento a tutti gli studenti che hanno partecipato al concorso" da parte del Dirigente Scolastico, prof. Marco Molinelli, dei docenti componenti il comitato organizzatore, professoresse Federica Calvia, Federica Orlati e Laura Pazzi, e dalla Commissione giudicatrice composta dalle professoresse Rosanna Crucitti (presidente), Patrizia Asirelli, Stefania Natalini, Paola Pascoli e Stefania Spadoni. Sono stati espressi ringraziamenti all'associazione “Alessandro Balducci”, al Comune di Forlì e alla Fondazione Cassa dei Risparmi, "che con il loro prezioso sostegno hanno reso possibile in questi anni lo svolgimento del concorso". La premiazione si terrà in autunno con la lectio magistralis del professor Thomas Casadei, docente di Filosofia del Diritto presso l'Università di Modena e Reggio Emilia.