Ufficializzato il progetto di Casa della salute urbana per i servizi non ospedalieri

Forli' avra' la sua Casa della salute urbana. L'ufficialita' arriva venerdì mattina durante l'incontro organizzato sul tema in Municipio, con la presenza del direttore generale del'Ausl Romagna, Marcello Tonini. Si tratta, spiega a margine di una conferenza stampa il sindaco Davide Drei, di "una strada importante rispetto all'investimento sui presidi sanitari territoriali". Certo non si tratta di mettere in discussione gli ospedali, tuttavia serve una sanita' "vicina ai cittadini". Da qui appunto la decisione di una Casa della salute urbana che si affianchera' a quelle degli altri Comuni dell'Unione.