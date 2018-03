Uil a congresso, Foschi: "Aeroporto ultima chiamata, nell'Ausl unica Forlì ancora penalizzata"

La Uil di Forlì va al suo decimo congresso locale, forte dei suoi 15mila iscritti su una popolazione che ammonta a circa 190mila abitanti, vale a dire un iscritto ogni 12 abitanti. Il rinnovo dei massimi vertici di questo sindacato vede come figura centrale Luigi Foschi, da 17 anni segretario generale della Uil forlivese e che ha visto in questi lunghi anni trasformarsi sia l'economia locale e internazionale, sia il ruolo della rappresentanza sindacale. Un periodo, come sappiamo, di profondi rivolgimenti economici ma in cui il sindacato ha tenuto, nonostante la delegittimazione generale di ogni forma di autorità e corpo intermedio.

Oggi la Uil di Forlì (con sedi anche a Bertinoro, Meldola, Santa Sofia e Modigliana) vede iscritti circa 7.000 lavoratori attivi e altri 8.000 pensionati. Accanto alla parte sindacale sono operativi anche importanti servizi come il Caf e il patronato. Gli iscritti nelle ultime settimane hanno animato circa cento assemblee congressuali nei luoghi di lavoro e nei circoli, eleggendo 130 delegati. Giovedì mattina, al Grand Hotel Forlì si tirano quindi le somme di questo dibattito interno, con Foschi stesso chiamato a continuare nel suo ruolo di segretario. Numerose le sfide che si pongono di fronte alla Uil, i prossimi anni saranno dedicati, dal punto di vista interno, alla riorganizzazione dei servizi passando alla loro regionalizzazione. Nel 2018 si partirà con i patronati.

Foschi nella sua relazione ricorda che “in questi ultimi anni il movimento sindacale nel suo insieme è stato oggetto di un vero e proprio attacco concentrico per indebolire l'efficacia della sua azione”. Tuttavia si è assistito ad un tramonto, ma anche ad un veloce ritorno della concertazione. La Uil da parte sua ha saputo “indirizzare le scelte con realismo, nella piena consapevolezza del limite oggettivo rappresentato dalle poche risorse a disposizione. Così facendo ha ottenuto un grande risultato politico, ha aperto una breccia nella granitica riforma Monti-Fornero e ha introdotto nel sistema il principio della flessibilità dell'uscita dal lavoro”.

Nella sua relazione Foschi promuove le politiche dell'Emilia-Romagna: Oggi stiamo per avvicinarsi ai dati pre-crisi, la disoccupazione nel 2018 dovrebbe scendere sotto il 6% e il nostro Pil regionale sta veleggiando ai livelli delle migliori economie europee”. Per questo riguarda l'economia forlivese Foschi ricorda il momento più critico: “Quattro anni fa in Ferretti, Alpi ed Electrolux rischiavamo di perdere duemila posti di lavoro, più altre migliaia nell'indotto, la soluzione positiva di queste tre crisi ci ha permesso di affrontare il futuro con più serenità”.

Con il Comune di Forlì, Foschi ricorda le prime frizioni col sindaco Drei quando ci fu una rottura sull'aumento dell'addizionale Irpef, “che ha portato ad organizzare un'imponente manifestazione contro il Comune proprio nel giorno in cui si approvava il bilancio di previsione”. Ricorda, però, anche degli accordi successivi che hanno permesso di realizzare il fondo anti-crisi, i contributi per l'affitto e il mantenimento dei livelli di welfare.

Sulle politiche locali sono due gli aspetti critici indicati dalla Uil. Il primo è l'aeroporto. “Si parla di un possibile interessamento di una cordata di imprenditori locali che a tutt'oggi non si sa se parteciperanno al bando e se avranno la consistenza per farlo. Mi auguro che questi imprenditori abbiano la volontà e le risorse per provare a far decollare l'aeroporto, ma se ciò non sarà possibile credo bisognerà avere il coraggio di porre la parola 'fine' all'aeroporto di Forlì”, spiega Foschi.

Altri strali sull'Ausl unica: “Un anno fa si è votato un documento che non ci ha lasciato soddisfatti: Forlì sembra ancora il territorio più penalizzato rispetto ad altri e sicuramente il nuovo ospedale di Cesena non sarà solo l'ospedale di Cesena, ma rischierà di diventare proprio per la sua posizione e per la capacità che ha avuto il territorio cesenate nel perseguire questa realizzazione un punto di eccellenza nella futura Ausl unica”.