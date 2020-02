"Ulisse" bloccata dal Coronavirus: Morrone attiva il ministro Franceschini

Il parlamentare della Lega, Jacopo Morrone, ha chiesto l'intervento del ministro per i beni e le attività culturali, Dario Franceschini, per la mostra "Ulisse. L’arte e il mito’, inaugurata di recente al complesso museale del San Domenico", chiusa da lunedì a seguito dell'emergenza coronavirus. "Sono pesantissime le ricadute anche economiche che l’emergenza sanitaria ha provocato a musei, mostre, cinema, teatri, attività e beni culturali in genere e al turismo d’arte collegato", esterna l'esponente del Carroccio.

A questo proposito, comunica Morrone, "la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni incontrerà il ministro per i beni e le attività culturali, Dario Franceschini. A Lucia ho affidato una lettera da consegnare al ministro dove chiedo particolare attenzione nei confronti della mostra ‘Ulisse. L’arte e il mito’, inaugurata di recente al complesso museale del San Domenico a Forlì, la cui chiusura obbligata sta causando pesantissime ricadute ai soggetti promotori, alla nostra comunità e, in generale, alle attività culturali del nostro Paese".

"Stiamo parlando infatti di un evento che travalica i confini nazionali e che può confrontarsi, per la rilevanza degli oggetti in mostra e per la particolarità dell’allestimento, con le esposizioni organizzate dai più noti e autorevoli musei internazionali”, conclude. Sulla riapertura dei Musei è intervenuto anche il neo assessore alla Sanità, Raffaele Donini, specificando che c'è la volontà della Regione è di “allentare la presa sui produttori di cultura, in quanto siamo sensibili alle indicazioni del territorio”. Ma anche per questi ultimi, la Regione, ha concluso Donini, si atterrà “alle linee di indirizzo del tavolo degli esperti”.