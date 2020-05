"Ulisse", la visita per le scuole continua online con un percorso virtuale nelle sale del San Domenico

Riaprono le porte del San Domenico, ma vista la momentanea impossibilità per le scolaresche di visitare la mostra "Ulisse. L'arte e il mito", il Centro Diego Fabbri di Forlì ha realizzato una speciale visita virtuale riservata agli istituti scolastici del territorio. Tramite una web app dedicata gli insegnanti potranno "accompagnare" le classi alla scoperta delle suggestioni della mostra ospitata presso i Musei San Domenico di Forlì. È stato, infatti, studiato un apposito percorso che prevede la selezione di 19 tra le oltre 200 opere esposte, grazie alla collaborazione con la Direzione della Mostra e in virtù del supporto di guide professioniste.

La piattaforma nasce allo scopo di fornire ai docenti linee guida creative e interdisciplinari. Le pillole d’arte proposte consentiranno di integrare i contenuti della mostra con la didattica scolastica: da epica ad aritmetica, passando per musica, geografia e storia. Questa sintesi del percorso intende essere prima di tutto inclusiva, permettendo ad ogni alunno di comprendere il significato delle opere esposte e di averne una visione completa attraverso le immagini animate e le parole evidenziate. La "Visita didattica Ulisse", rivolta agli alunni degli Istituti scolastici primari e secondari di primo grado, diviene quindi uno strumento di supporto didattico per gli insegnanti.

"Una bella intuizione - commenta Paola Casara, assessore ai Servizi educativi, scuola e formazione del Comune di Forlì - perché si riesce a congelare un bel patrimonio che rimarrà a disposizione degli insegnanti e di tutta la comunità. Un ricordo importante di questa bellissima mostra ospitata al San Domenico".

"Abbiamo riaperto da due ore. Pur nel disagio che le norme di sicurezza necessarie creano, la risposta del pubblico è abbastanza buona - racconta Gianfranco Brunelli, coordinatore delle mostre dei Musei San Domenico di Forlì - L'iniziativa della visita didattica è molto opportuna, perché le scuole avranno poche possibilità di recuperare la visita al Museo".

"Fra le prenotazioni del periodo pre-Coronavirus, che erano circa 50mila, c'erano scuole e classi di ogni ordine e grado" spiega Brunelli. Fino al 21 giugno tutte le opere saranno in mostra, poi ci sarà una proroga e una gran parte delle opere rimarranno esposte. Contiamo che si possa tornare a contemplare la bellezza - conclude Brunelli -. Questa è una mostra che va alle radici della nostra civiltà. Una mostra che consente di percorrere un lungo corso di studi per diverse discipline. Era una mostra pensata per il mondo della scuola e tutto ciò che si può recuperare è un dono".

La piattaforma si propone come una nuova modalità di approccio alla fruizione delle esposizioni, sia dal punto di vista virtuale che di visita “diretta” alle sedi museali. Consentendo di conoscere e di ammirare la mostra dedicata ad Ulisse anche in questo particolare periodo.

La visita parte proprio dalla piantina del Museo, con le ospite disposte lungo le varie stanze del San Domenico. Il percorso delle opere è diviso in due: il percorso blu prevede un commento video delle opere, mentre quello rosso presenta una serie di video animati. Spazio anche alla sezione quiz per aiutare gli studenti a imparare divertendosi. Inoltre per gli insegnanti interessati il Centro Diego Fabbri si rende disponibile per percorsi di approfondimento. Di seguito il link per la visita virtuale: https://www.visitadidatticaulisse.com/