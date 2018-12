Ultima settimana di apertura per la mostra di Scianna: 13mila presenze

Ultima settimana di apertura per la più ampia retrospettiva mai dedicata all'opera fotografica di Ferdinando Scianna, in mostra col titolo "Viaggio, racconto, memoria" presso i Musei San Domenico di Forlì, cui sono già accorsi più di 13.000 visitatori. Con oltre 200 fotografie in bianco e nero, la rassegna attraversa l’intera carriera del grande fotografo siciliano, lungo un articolato percorso narrativo, suddiviso in 7 capitoli, ciascuno caratterizzato da una diversa modalità di allestimento. Il suo percorso artistico si snoda, infatti, attraverso varie tematiche – l’attualità, la guerra, il viaggio, la religiosità popolare - tutte legate da un unico filo conduttore: la costante ricerca di una forma nel caos della vita.

In occasione delle festività di inizio anno la mostra di Scianna, così come quella dedicata a Paolo Monti che si sviluppa nelle sale vicine al piano terra dei Musei, osserverà ì seguenti orari di apertura: sabato 29 e domenica 30 dicembre: 10-19 lunedì 31 dicembre: 9.30-13.30 martedì 1 gennaio 2019: 14.30-19 mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 gennaio: 9.30-18.30 sabato 5 e domenica 6 gennaio: 10-19 La biglietteria chiude sempre un'ora prima per dare modo di visitare la mostra con un tempo adeguato.