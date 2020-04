Ultima settimana per iscriversi ai nidi. Servizi educativi al lavoro anche online

C'è ancora una settimana di tempo per presentare la domanda d'iscrizione ai nidi d'infanzia comunali e privati convenzionati per l'anno educativo 2020/21. Entro venerdì 10 aprile dovranno essere presentate le iscrizioni sono on line e che tutte le informazioni necessarie sono reperibili sul sito "www.comune.forli.fc.it".

Nell'impossibilità di svolgere gli open day, consueto appuntamento con le famiglie per far conoscere i servizi, la loro organizzazione e le proposte educative, i contenuti presenti sul sito internet del Comune sono stati implementato al fine di fornire ai genitori ulteriori supporti informativi anche attraverso immagini e video di ciascun Nido d'infanzia pubblico e privato convenzionato.

Presenti inoltre i recapiti telefonici dei Coordinatori pedagogici che possono essere contattati per colloqui e approfondimenti. Gli addetti dello sportello unico dei servizi educativi e scolastici sono a disposizione per assistere telefonicamente le famiglie nella procedura di iscrizione online il lunedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 13.15, il martedì dalle 8.30 alle 13.15 e dalle 15 alle 17.30.

Nidi attivi sul web

"Ci tengo inoltre a sottolineare – afferma l'assessore Paola Casara - che durante questo periodo di chiusura dei servizi a causa dell'emergenza coronavirus, nei Nidi e nelle Scuole dell'Infanzia comunali di Forlì ha immediatamente preso forma la necessità di mantenere contatti e relazioni con le famiglie e con i bambini. Oltre ai necessari contatti telefonici, educatrici e le insegnanti hanno adottato i "canali social" per inviare periodicamente materiali appositamente predisposti (audio, video, immagini e testi). I contenuti delle proposte a distanza si caratterizzano per varietà e spaziano dai messaggi di saluto alle videoletture di libri, dalle proposte di attività ludiche fino alla musica e alle ricette. I riscontri sono stati fino ad ora molto positivi, i bambini e le famiglie seguono le attività e rispondono alle proposte, sono soddisfatti dei contatti e manifestano entusiasmo. Mandano alle insegnanti fotografie di disegni, elaborati personali, brevi video dei bambini".

Un nuovo progetto

I servizi educativi del Comune di Forlì stanno inoltre preparando un altro progetto insieme al Servizio Scuola e Sport, al Centro Famiglie della Romagna forlivese, alla Biblioteca Comunale Saffi e ai volontari del Programma “Nati per leggere”. L'iniziativa, che nasce dal desiderio di far sentire a tutte le famiglie forlivesi (e non solo) la propria presenza e vicinanza in questo duro e preoccupante momento, prevede la realizzazione di videoclip per bambini su tematiche varie. I video saranno a breve pubblicati su siti o social network a carattere istituzionale, come la pagina Facebook del Comune e della Biblioteca Saffi, e riguarderanno letture di libri, proposte di attività ludiche (ad esempio, tutorial di semplici attività da svolgere comodamente a casa), canzoni e quant'altro la grande fantasia di insegnanti, educatrici, operatrici del Centro Famiglie e Lettori Volontari saprà far intravedere.

