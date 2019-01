Ultimi giorni per acquistare i biglietti della lotteria di Sadurano

C'è tempo fino al 14 gennaio 2019 per acquistare gli ultimi biglietti disponibili della Lotteria della Solidarietà (costo 1 euro): un'opportunità per usufruire immediatamente dei 15 buoni gratuiti presenti sul biglietto e per partecipare all'estrazione dei 150 premi finali, in programma il 25 gennaio 2019. I biglietti sono disponibili presso la sede dell'associazione Amici di don Dario a Forlì in via Dandolo 18 e presso le associazioni di volontariato coinvolte nel progetto.Anche l'amministrazione comunale di Forlì sostiene con entusiasmo la lotteria.