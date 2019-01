Dalle medie alle superiori: ultimo open day al Liceo Artistico e Musicale

Ultimo "open day" sabato pomeriggio, dalle 15 alle 18, al Liceo Artistico e Musicale di Forlì. L'appuntamento sarà finalizzato a presentare le offerte formative didattiche-culturali e metodologiche, nonché gli indirizzi di studio e classi di strumento (per il musicale). Saranno date anche informazioni relative ai corsi serali, che prenderanno il via nell'anno scolastico 2019-2020. Per visite individuali il personale è sempre disponibile attraverso prenotazione telefonica al numero 0543/26264.