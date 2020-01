Ultimo open day al Matteucci: gli studenti faranno da cicerone alle "future matricole"

Ultimo open day al “Matteucci” sabato per i giovani alunni ancora alla ricerca del loro futuro scolastico. In due turni di visita (primo turno dalle 15 alle 16,30, secondo turno dalle 16,30 alle 18) gli studenti dell’Istituto accompagneranno le “future matricole” alla scoperta degli indirizzi di studio, con particolare cura dei nuovi corsi “Sport Management” – Indirizzo gestione dell’impresa sportiva – volto alla formazione di figure professionali attive nel “mondo” sportivo, sia nella veste di atleti, sia in quella di “mangers dello sport” e “Deutsch ist Leicht” volto all’approfondimento della lingua tedesca, rispondente alla richiesta che il mercato del lavoro esprime anche nel territorio romagnolo, fonte di opportunità lavorative sia in ambito turistico, che commerciale.

Ciceroni per un giorno gli studenti del triennio presenteranno i docenti e la dirigente Giuseppina Tinti, che illustrerà i caratteri, le peculiarità e le prospettive di formazione e lavoro dei nuovi corsi e degli indirizzi tradizionali del biennio (Indirizzo Amministrazione-finanza e marketing, Indirizzo Turismo), nonché delle articolazioni del triennio (Articolazione Amministrazione-finanza e marketing; Indirizzo Turismo; Articolazione Sistemi informativi aziendali ed Articolazione Relazioni internazionali per il marketing ), già ispirati all’acquisizione di competenze giuridico-economiche, informatiche, linguistiche attraverso viaggi studio all’estero, alternanza scuola - lavoro all’estero e in Italia, collaborazione con imprese ed enti del territorio.