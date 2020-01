Ultimo open day dell'anno al Liceo artistico e musicale

Ultima opportunità dell’anno per le famiglie di conoscere l’offerta formativa rinnovata del Liceo Artistico e Musicale di Forlì A. Canova. Sabato 11 gennaio dalle 15 alle 18 le famiglie, gli studenti e le studentesse interessati all’offerta formativa della scuola potranno non solo visitare la sede storica della scuola, in cui sono previsti anche incontri con gli studenti e i docenti del Liceo, ma anche approfondire il nuovo biennio potenziato.

Sono infatti 4 le nuove opzioni per chi si iscrive alla prima del Liceo Artistico nel 2020: si può scegliere il potenziamento della lingua inglese, la continuazione della lingua spagnola, il coding e il potenziamento musicale. Quest’ultima opportunità in particolare permetterà a chi eventualmente non potesse essere accolto in prima istanza al Liceo musicale di potere eventualmente in futuro fare una passerella interna. Sarà inoltre possibile approfondire i requisiti per l’accesso al corso Musicale. Oltre alla nuova offerta del biennio, sarà presentato il nuovo indirizzo di Audiovisivo e Multimediale del Liceo Artistico che sarà attivato dall’a.s. 2020/21.