Ultrà del Forlì partecipa ad un assalto coi bastoni organizzato da una tifoseria gemellata: denunciato

Secondo le accuse ha partecipato ad un agguato organizzato da un gruppo ultrà gemellato, come rinforzo. Per questo c'è anche un forlivese tra i sospetti autori di un assalto ad un pulmino dei tifosi del Fano, lo scorso 4 agosto, subito dopo la partita di Coppa Italia Gubbio-Fano. Secondo la ricostruzione della Digos della Questura di Perugia, un gruppo composto da circa quindici tifosi ha organizzato un vero e proprio “agguato” ai marchigiani.



Il minivan dei marchigiani, mentre viaggiava con la scorta di un'auto della polizia, è stato bersagliato con un lancio di pietre e altri oggetti. E poi è stato preso a bastonate. Alcuni componenti del gruppo assalitore, ricostruisce ancora la polizia, hanno poi aperto il portellone del vano bagagli, dal quale hanno preso un casco da motociclista. I tifosi del Fano sono scesi dal pulmino ed è scattato un breve scontro con gli assalitori che sono subito scappati nei campi.



Dopo l'agguato sono partite le indagini. La Digos della Questura di Perugia, sotto il coordinamento e su disposizione della Procura della Repubblica di Perugia, ha dato esecuzione a sette perquisizioni, sequestrando diverso materiale utile alle indagini. Le indagini, in collaborazione con la Questura di Forlì e di Siena, hanno permesso di identificare di 7 giovani, dell’età compresa tra i 22 e i 38 anni, alcuni dei quali con precedenti di polizia, di cui 5 appartenenti alla tifoseria ultrà del Gubbio e altri 2 a quella del Forlì e del Colle Val d’Elsa. I due 'in trasferta' erano a Gubbio per via di un gemellaggio tra le rispettive tifoserie. Tutti denunciati.