Umido, secco, carta e plastica: in sei comuni forlivesi inizia il "porta a porta" di Alea

Dopo la fase della consegna dei contenitori agli utenti del primo step, ora, è al via il Porta a Porta introdotto dall'azienda in house providing Alea Ambiente Spa. I comuni interessati dalla partenza sono: Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Dovadola, Rocca San Casciano, Tredozio, Portico e San Benedetto. I cittadini dei Comuni in partenza sono invitati ad esporre i contenitori possibilmente pieni, col coperchio chiuso e nei punti identificati con gli addetti alla Distribuzione che hanno consegnati bidoni e materiale informativo. Nel Calendario consegnato assieme al manuale sono indicati i giorni di raccolta. Si ricorda che bisogna esporre il contenitore la sera prima della raccolta e andrà ritirato quanto prima possibile.

Ecco il calendario della Prima Settimana

Lunedì 3 settembre:

Castrocaro Terme e Terra del Sole (Cintura Urbana): UMIDO/SECCO/CARTA

Castrocaro Terme e Terra del Sole (Fuori Mura): SECCO

Modigliana (Cintura Urbana):/

Modigliana (Fuori Mura): SECCO

Dovadola: /

Rocca S. Casciano (Cintura Urbana): UMIDO/CARTA

Rocca S. Casciano (Fuori Mura): SECCO

Tredozio:/

Portico e San Benedetto:/

Martedì 4 settembre:

Castrocaro Terme e Terra del Sole (Cintura Urbana): /

Castrocaro Terme e Terra del Sole (Fuori Mura): UMIDO/PLASTICA

Modigliana (CINTURA URBANA): UMIDO/CARTA

Modigliana (Fuori Mura): UMIDO/PLASTICA

Dovadola: UMIDO/CARTA

Rocca S. Casciano (CINTURA URBANA): /

Rocca S. Casciano (FUORI MURA): UMIDO/PLASTICA

Tredozio: UMIDO/CARTA

Portico e San Benedetto: UMIDO/CARTA

Mercoledì 5 settembre:

Castrocaro Terme e Terra del Sole (Cintura Urbana): VEGETALE

Castrocaro Terme e Terra del Sole (Fuori Mura): /

Modigliana (Cintura Urbana): VEGETALE

Modigliana (Fuori Mura): /

Dovadola: vegetale

Rocca S. Casciano (Cintura Urbana): VEGETALE

Rocca S. Casciano (Fuori Mura): /

Tredozio: VEGETALE

Portico e San Benedetto: VEGETALE

Giovedì 6 settembre:

Castrocaro Terme e Terra del Sole (Cintura Urbana): UMIDO/PLASTICA

Castrocaro Terme e Terra del Sole (Fuori Mura): UMIDO/VEGETALE

Modigliana (Cintura Urbana): /

Modigliana (Fuori Mura): UMIDO/VEGETALE

Dovadola: SECCO

Rocca S. Casciano (Cintura Urbana): UMIDO/SECCO/PLASTICA

Rocca S. Casciano (Fuori Mura): UMIDO/VEGETALE

Tredozio: SECCO

Portico e San Benedetto: /

Venerdì 7 settembre:

Castrocaro Terme e Terra del Sole (Cintura Urbana): /

Castrocaro Terme e Terra del Sole (Fuori Mura): CARTA

Modigliana (Cintura Urbana): UMIDO/PLASTICA

Modigliana (Fuori Mura): CARTA

Dovadola: UMIDO/PLASTICA

Rocca S. Casciano (Cintura Urbana): /

Rocca S. Casciano (Fuori Mura): CARTA

Tredozio: UMIDO/PLASTICA

Portico e San Benedetto: UMIDO/PLASTICA

Sabato 8 settembre:

Castrocaro Terme e Terra del Sole (Cintura Urbana): /

Castrocaro Terme e Terra del Sole (Fuori Mura): UMIDO/PLASTICA

Modigliana (Cintura Urbana): /

Modigliana (Fuori Mura): UMIDO/PLASTICA

Dovadola: /

Rocca S. Casciano (Cintura Urbana): /

Rocca S. Casciano (Fuori Mura): UMIDO/PLASTICA

Tredozio: /

Portico e San Benedetto: /