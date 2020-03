Un "abbraccio" video dalle maestre alle famiglie: "Andrà tutto bene"

Testa, cuore e creatività. Sono gli ingredienti messi in campo dalle maestre della Scuola Monsignor Achille Lega di Meldola, per incoraggiare i loro bimbi e le famiglie, in questi giorni difficili di obbligata sospensione dell’attività didattica a causa dell’emergenza coronavirus. Le maestre hanno così realizzato un video di quasi otto minuti, riuscendo a "bucare" lo schermo e a fare arrivare chiaro ai propri bimbi, tutto il loro affetto, con carezze, baci, abbracci, saluti, messaggi di incoraggiamento, piccoli racconti, musica e disegni, e una certezza ben dichiarata, ai bimbi ma anche alle famiglie: “Andrà tutto bene”.

"Il nostro è stato un piccolo pensiero per testimoniare, nonostante l’inevitabile distanza fisica, vicinanza in questo momento davvero difficile", afferma Annamaria Di Cicco, coordinatrice didattica della Scuola. La reazione delle famiglie non si è fatta attendere. "La manifestazione di solidarietà e di gratitudine - spiega Di Cicco - ricevuta dalle famiglie con disegni dei bimbi, pensieri e messaggi vocali ci ha riempito il cuore di gioia. E’ stato un bel segnale di come sia coeso e sereno il clima nella nostra scuola. E’ stato un bell’incoraggiamento che abbiamo ricevuto anche noi dai genitori, a maggior ragione essendo la nostra scuola paritaria. I bimbi hanno poi ben percepito un esempio importante: è la solidarietà reciproca che può vincere ogni difficoltà, per quanto sia grande come quella attuale".