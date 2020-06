Un "agricamp" in fattoria: al via il centro estivo di Civitella e Cusercoli

È in partenza il 15 giugno alle fattorie didattiche Campo Rosso e Borgo Basino un campo estivo patrocinato dal comune di Civitella di Romagna per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni. Le attività, che saranno svolte all’aperto in ottemperanza delle stringenti norme anti-covid, sono lezioni di lingua inglese con madrelingua, equitazione, orto biologico, animali della fattoria, scuola di cucina e laboratori creativi. Tramite il portale dell'Inps (https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FMessaggio+numero+2350+del+05-06-2020.htm&fbclid=IwAR3Msq-LHPLSLoK5bSzSSis0mtDhcKD4e1uLbjAVBf1Afs6rb0slGTh4VMA) è possibile richiedere agevolazioni economiche per le famiglie. La richiesta si può fare in autonomia o rivolgendosi al proprio patronato. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 380 5142609.

