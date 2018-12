Un altro cannabis store perquisito dalla Polizia: nuovi sequestri

Un altro “cannabis store” della città di Forlì è stato sottoposto a controllo da parte della Polizia di Stato. Si tratta quindi del settimo punto vendita di “canapa light” che ha visto l'ispezione della Squadra Mobile e i conseguenti sequestri. L'attività è stata sviluppata nella giornata di martedì, dopo il blitz che aveva toccato altri 16 negozi presenti nella provincia di Forlì-Cesena. L'ultimo controllato, perché di recente apertura, era “sfuggito” al monitoraggio del primo blitz, ma comunque è stato effettuato il controllo, con il sequestro di merce ritenuta non vendibile, in particolare il prodotto grezzo, le infiorescenze su cui si è appuntata l'attenzione degli investigatori la scorsa settimana.

La merce sequestrata nei 16 negozi controllati a Forlì.Cesena, Cesenatico e Savignano, per un valore stimato di circa un milione di euro, resta nel frattempo sotto sequestro, in attesa che si esprima il Tribunale del Riesame a cui sono state inoltrate le richieste di dissequestro dei proprietari. Il blitz della Polizia di Stato, uno dei principali in tutt'Italia in questo settore, ha posto sul tavolo anche la questione della sovrapposizione e confusione di norme - tra quelle sugli stupefacenti e quelle che legalizzano la filiera agro-industriale della canapa – che danno incertezza al mercato e causano interventi delle forze dell'ordine a macchia di leopardo sul territorio italiano, a seconda se prevalgono interpretazioni più o meno restrittive causate essenzialmente dal vuoto normativo.