Un anno di Fumettoteca: la "Calle" festeggia il compleanno

Sabato 23 febbraio di un anno fa, presentare al grande pubblico la nuova Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle", Intitolata ed Inaugurata come l'unica fumettoteca della Regione Emilia-Romagna. Una realtà che mancava a Forlì, ma anche in tutta la Regione, ed è stata ben accolta dall'intera cittadinanza forlivese. Conferma ne è le notevoli richieste di visita, registrate in solo questo primo anno, oltre alle moltissime consultazione e prestiti in costante aumento esponenziale. Solo un dato per rendere l’idea dell’importanza di questa realtà, il più giovane utente per il prestito 6 anni, e il più “maturo” 79 anni. Aspetto molto interessante di partecipazione cittadina, da parte dei forlivesi, è stata la "corsa alla donazione", ovvero la solidarietà che ha innescato la Fumettoteca a tal punto che le donazioni, partite da allora, proseguono ancora incessantemente, provenendo non solo dal Forlì e Provincia ma anche fuori provincia (Bologna, Ravenna, Firenze, ecc.) e perfino fuori nazione (Portogallo, Germania, ecc.), per coloro che desiderano donare i propri fumetti, gratuitamente messi a disposizione del pubblico, è sufficiente che ci contattino. La ricorrenza si terrà nella sede fumettotecaria e, per tutto il pomeriggio, si potrà fare visite guidate o confrontarsi con i componenti dello Staff Fumettoteca e l'esperto fumettotecario, gianLuca Umiliacchi, disponibile per tutti gli interessati.

L'intitolazione, come si precisò un anno fa, ad Alessandro Callegati, "Calle" per gli amici, grande appassionato di fumetto, fu un sincero e dovuto riconoscimento da parte dello Staff della Fanzinoteca d'Italia 0.2, in quanto, negli anni '80, fu un "pioniere" del mondo fumettistico forlivese e a lui si deve il raggruppamento di tanti giovani appassionati con la relativa costituzione di un terreno adeguato, terreno che ha donato i suoi ottimi frutti; Davide Fabbri e Marco Verni per citarne due, grandi autori nonché sui grandi amici. La Fumettoteca prende avvio con l'intento di offrire al pubblico un servizio mancante nel nostro territorio, e anche in tutta la Regione, mettendo a disposizione documenti e attrezzature per una piacevole occasione di condivisione culturale e ludica. Inoltre, sempre per gli interessati, sono disponibili un'infinità di servizi che va dal supporto di assistenza esterna per Tesi di Laurea, all'attivazione tecnica, strumentale e logistica nella realizzazione di fumetti, oltre a seguire le partecipazione a concorsi locali e nazionali, come ad esempio quello di Lucca Comics. Un'attività innovativa e capace di stare al passo con i tempi è in grado di proporre innovazioni anche per la stessa fruizione. Per la prima volta in Italia si è attivato un orario di apertura "su richiesta numerica", ovvero, con la prenotazione numerica, minimo 3, ma a volte anche meno, si può scegliere giorno e orario di visita della struttura. Oggi possiamo affermare che la sperimentazione dell'accesso a richiesta ha avuto un grande successo, e non poteva essere diversamente dato che è attivato da oltre 2 anni per la Fanzinoteca d'Italia 0.2 portando le presenze ad un aumento del 250%. Sia i numeri raggiunti che l'esigenza di stabilizzare un’abitudine, ha portato la conferma che il sistema si è rivelato più efficace anche in termini comunicativi. Quindi un sistema felicemente sperimentato che ha prodotto un significativo incremento della conoscenza e della fruizione del patrimonio fumettotecario, e fanzinotecario, e un sostanziale aumento dei prestiti: i dati evidenziano un rapporto virtuoso tra numero di visitatori e numero di prestiti.

La ricorrenza si colloca nel ben nutrito calendario di previsione per le iniziative targate 2020, oltre 100, appuntamenti in sede e fuori sede che spaziano dalle esposizioni agli incontri, dai corsi ai laboratori fino a presentazioni e convegni, con alcuni dei nostri più affermati autori fumettisti a livello nazionale ed internazionale. Ad un anno di distanza, la Fumettoteca propone sul sito online gli attuali numeri: 17.779 donazioni delle 6.513 presenti nel 2019, con una lista nominativa di oltre 60 donatori; 1.660 iniziative generali dai precedenti 1468, col riscontro di 46.476 partecipazioni, dalle precedenti 44.219 presenze! La Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle", grazie al supporto del Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2 il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione Culturale 4Live, si è inserita nel mondo giovanile locale grazie alle interessanti proposte e percorsi, gli innovativi progetti e idee in grado di costruire nuove relazioni e reti di socializzazione. La “Biblioteca dei fumetti”, aperta anche quando le altre biblioteche sono chiuse, è disponibile per tutti gli interessati previo accordo. Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.