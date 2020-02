Un anno di Reddito di cittadinanza, i numeri del sussidio a Forlì-Cesena

Sono passati undici mesi da quando è entrata in vigore la discussa misura del Reddito di cittadinanza, voluta fortemente dal M5S. Si può tracciare un primo bilancio che dice che a gennaio, per la prima volta si registra una frenata nel numero di nuclei percettori del reddito o della pensione di cittadinanza.

Al 31 gennaio erano 989.783, rispetto ai 993.337 di dicembre, ovvero 3.554 famiglie in meno. E il calo dovrebbe essere la tendenza anche per i prossimi mesi. Tra i motivi della frenata registrata dall’Inps tra dicembre e gennaio, le variazioni della situazione reddituale o della composizione del nucleo familiare che hanno fatto perdere il diritto al sussidio, ma c’è anche chi nel frattempo ha trovato lavoro, o chi è stato cancellato in seguito ai controlli.

Dall’analisi delle tavole pubblicate dall’Inps emerge che tra aprile e dicembre per il reddito e la pensione di cittadinanza sono stati erogati 3,8 miliardi a fronte dei 5,6 miliardi stanziati nella legge di bilancio per il 2019.

I numeri del Reddito di cittadinanza in Provincia

In Provincia di Forlì-Cesena, alla data del 10 febbraio 2020, sono 4307 le persone che hanno beneficiato del Reddito di cittadinanza. L'importo medio mensile è di 436,99 euro. La Pensione di cittadinanza invece è stata una misura di cui hanno beneficiato 474 persone per un importo medio mensile di 186,35.