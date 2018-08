Un bizzarro duetto: "Romagna Mia" cantata da Salvini e dal cantante lirico forlivese Giulianini

"Romagna Mia" in formato lirico: è quanto ha “regalato” il giovane cantante forlivese di opera forlivese Daniel Giulianini nel corso della serata del comizio finale del ministro dell'Interno e segretario della Lega Nord Matteo Salvini sul palco di Cervia. Nella serata di sabato, infatti, Giulianini è salito sul palco al termine della serata e ha duettato col vicepremier sulle note della famosa canzone folkloristica romagnola, quasi un “inno” per questa terra. “Sono stato invitato dal segretario romagnolo Morrone a rappresentare la Romagna. Ho cantato con il ministro Salvini duettando assieme. Il ministro ha ha confidato che era la prima volta che cantava con un cantante d'opera e che probabilmente non è mai capitato in politica che un ministro cantasse con un artista lirico”.