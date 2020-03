Un "caffè solidale" per i medici in prima linea: il bel gesto dell'azienda forlivese

"Un caffè solidale per i medici in prima linea negli ospedali di Forlì e Cesena". Il bel gesto arriva dalla ditta Estados Cafè di Forlì, da anni attiva per sostenere attività sociali e di solidarietà nell’ambito sanitario, in collaborazione con medici ed associazioni di volontariato. "Il coronavirus ci mette tutti alla prova, ma non credo sia un grande sacrificio stare a casa, per tutti", spiega Daniele Versari, socio di Estados Cafè.

"Credo invece, e ne sono convinto fermamente, che il vero sacrificio, in questo momento sia sulle spalle degli operatori sanitari, in particolare di quelli dei reparti di terapia intensiva - prosegue Versari -. Ed è per questo motivo che il sottoscritto e Claudio Costabile, di Estados Cafè , abbiamo deciso di sostenere il sacrificio di ognuno di loro, consegnando macchine per caffè in capsula, con i rispettivi prodotti, tutti igienizzati e monodose, al fine di portare un sostegno a tutti loro".

