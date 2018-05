Un caffè speciale: l'Artusi di Forlimpopoli sforna anche i "Maestri dell’espresso junior"

È arrivato alla fase finale il concorso organizzato e promosso da IllyCaffè e dal Gruppo Cimbali che da ventisei anni individuano i migliori “Maestri dell’Espresso Junior” su tutto il territorio nazionale. Una lunga e durissima selezione svoltasi attraverso fasi progressive da settembre a marzo con 365 candidati provenienti da circa settanta istituti alberghieri italiani, ha candidato alla fase finale del concorso più prestigioso nel mondo della caffetteria sedici giovani professionisti della tazzina, allievi delle classi quarte del settore sala-bar e vendita. Tra l’élite degli alunni più meritevoli, che venerdì si sfideranno a Trieste nella sede dell’Università del Caffè Illy, c’è anche Riccardo Dalmo, classe 4^C dell’Istituto Alberghiero “P. Artusi” di Forlimpopoli, accompagnato dal proprio docente e coach Matteo Maltoni.

“La novità e la forza di questa competizione stanno nell’obiettivo dell’iniziativa che – ci tiene a precisare Maltoni – non è solo quello di integrare la formazione specifica sulla preparazione dell’espresso e del cappuccino prevista nei programmi scolastici, ma anche quello di riservare una formazione approfondita dedicata ai docenti che tornano sui banchi di scuola stimolati ad una formazione e un aggiornamento continui sul mondo della caffè e della degustazione. Per questo la manifestazione rappresenta un esempio positivo di collaborazione tra scuola pubblica e industria, in cui due aziende leader nel loro settore mettono a disposizione le proprie esperienze e le proprie risorse per stimolare e incoraggiare gli allievi degli Istituti Alberghieri a diventare professionisti del settore attraverso borse di studio destinate ai più meritevoli”.

Per approdare alla finale di Trieste, l’allievo dell’Artusi, già protagonista di numerose competizioni di caffetteria di rilevanza internazionale, ha dovuto superare un test preselettivo iniziale seguito poi da una successiva fase preliminare di qualificazione, in cui il candidato ha realizzato un filmato amatoriale della durata di 4 minuti durante i quali, sotto la regia del docente, ha simulato la ricezione di una comanda e lo svolgimento di un servizio legato alla realizzazione di un espresso e di un cappuccino in modo da dimostrare una profonda conoscenza del prodotto, unitamente a eccellenti doti di comunicazione espresse nella relazione con il cliente, a cui l’alunno avrà illustrato le caratteristiche dell’attrezzatura a sua disposizione e del prodotto in fase di preparazione. La gara finale di venerdì sarà strutturata in quattro successive fasi ad eliminazione diretta, in cui gli allievi dovranno verificare lo stato di funzionamento dell’attrezzatura, settare la macinatura corretta, compattare il prodotto, predisporre il servizio e preparare due caffè espresso, di cui uno in tazza e uno in un bicchiere e due cappuccini entrambi in tazza.

Infine, ai due vincitori ammessi alla finale verrà richiesto di effettuare un’analisi degustativa, che verterà nel riconoscimento di quattro tipi di caffè ai fini di verificare la conoscenza e le attitudini sensoriali degli alunni oltre le nozioni scolastiche della materia trattata. I due vincitori si aggiudicheranno uno stage da svolgere al Mumac Academy (Gruppo Cimbali) o da scegliere tra l’offerta formativa dell’Università del Caffè (all'IllyCaffè) rispettivamente del valore di 1.250 e di 1.000 euro. Inoltre, saranno premiati anche i due istituti di appartenenza degli allievi vincitori che riceveranno ciascuno 60 chili di caffè tostato in grani e una delle attrezzature a scelta tra una macchina espresso o tre macinadosatori.

Gallery