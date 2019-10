"Un cuore per la Romagna": riparte il ciclo d'incontri e corsi dedicati alla salute

Giunge alla quarta edizione il ciclo di appuntamenti "Un cuore per la Romagna", organizzati e promossi dalla Fondazione Cardiologica “Sacco” e dall'Associazione Cardiologica Forlivese in collaborazione con Cna e Ospedali Privati Forlì. "Si tratta di serate su temi di alimentazione, alimenti fermentati, esercizio fisico, salute generale e cardiovascolare indirizzati alla popolazione generale e in particolare a chi ha subito un evento coronarico", spiega il presidente della Fondazione "Sacco", Guido Balestra.

Gli incontri si terranno sia nella sede della Fondazione in Piazza Fratelli Ruffini 6, dotata di circa 40 posti, che nella sede della Cna, che quest’anno ha garantito la sua disponibilità, in via Pelacano, 29, che prevede circa 100 posti. "La Fondazione ha proseguito anche incontri in alcune scuole di Forlì e porta avanti il programma “Ferma il declino cardiovascolare” costituito da un gruppo di 25 anziani che svolgono intenso programma di esercizio e di occupazioni varie", ha ricordato il presidente.

Tale programma ha raggiunto il suo quarto anno di attività grazie alla collaborazione con l’Istituto Zangheri che fornisce la location e la maggior parte delle risorse umane e grazie al sostegno della ditta Trial di Bruno Montanari che fornisce sostegno tecnico ed economico oltre a specifiche attrezzature all’avanguardia in tema di riabilitazione motoria e sensoriale", ha rimarcato Balestra.

Il ciclo di incontri, giunto al quarto anno consecutivo, si prefigge lo scopo di favorire la partecipazione attiva del paziente e dei suoi familiari al piano di cura redatto al momento della dimissione dall’Ospedale. La probabilità di ricadute della malattia è infatti oggi ridotta al minimo, ovvero a meno del 1% all’anno, se si seguono le terapie prescritte e si adotta un corretto stile di vita. Ciò può essere ottenuto solo se vi è un forte impegno da parte di tutti i protagonisti del processo di cura - paziente, familiari, operatori sanitari. Ampio spazio alle domande dei partecipanti che potranno approfondire i temi trattati con medici ed infermieri.

Lo scompenso cardiaco, malattia cronica che rappresenta il momento finale delle principali malattie cardiache, è un grave problema che coinvolge non solo il paziente, ma anche la famiglia. Uno degli scopi principali della cura di questi malati è quello di garantire una buona qualità di vita, soprattutto mantenendo il malato per più tempo possibile al proprio domicilio. Scopo degli incontri, quest’anno alla prima edizione, è quello di confrontare le esperienze di operatori sanitari, pazienti e familiari al fine di discutere i principali problemi che si incontrano nella gestione di questa complessa problematica in costante aumento.

Gli incontri

I CORSI DELLA FONDAZIONE

Giovedì 24 ottobre, ore 20.30

Carne, uova, formaggi, grassi buoni e cattivi

Partecipano: Il Sasso azienda agricola, Società agricola Bertozzi.

Giovedì 7 novembre 2019, ore 20.30

Vino, miele e dolci

Partecipano: Azienda Agricola Biologica Marco Valmorri, Società agricola Energia dai fiori di

Scozzoli & c.

IL SUCCESSO DEGLI ALIMENTI FERMENTATI

Presso la sede della Fondazione Cardiologica Sacco, piazza Fratelli Ruffini 6, Forlì

Giovedì 16 gennaio 2020, ore 20.30

Il kefir e le sue varianti

Partecipano: Micaela Mazzoli-Formatrice Slow Food,

Mariella Dalpozzo

Giovedì 30 gennaio 2020, ore 20.30

Kombucha, aceto e olive

Partecipano: Guido Balestra, Micaela Mazzoli-

Formatrice Slow Food

Giovedì 13 febbraio 2020, ore 20.30

Verdure fermentate

Partecipano: Mariella Dalpozzo

ASSOCIAZIONE CARDIOLOGICA FORLIVESE

Sabato 7 marzo e 12 settembre 2020, ore 9.30

Cos’è l’infarto miocardico e come viene curato

Sabato 14 marzo e 19 settembre 2020, ore 9.30

I farmaci necessari una volta a casa

Sabato 21 marzo e 26 settembre 2020, ore 9.30

I corretti stili di vita. Docenti: Marcello Galvani, direttore di Cardiologia e presidente Associazione Cardiologica Forlivese: Donatella Ferrini, Associazione Cardiologica Forlivese; Ottorino Catapano, responsabile Ambulatorio Coronarico, UO Cardiologia; Meris La Corte, Barbara Forti, infermiere di Cardiologia.

Giovedì 26 marzo e giovedì 22 ottobre 2020, ore 20.30

I corretti stili di vita. Dirigenti Medici: Elisa Gardini, Daniela Nanni, Enrico Monti Infermieri: Emanuela Lombardi, Ilaria Guidi, Roberta Greppi, Caterina Brighi, Nicoletta Verni Unità di Cura dello Scompenso Cardiaco.

SERATE IN SALUTE DELLA FONDAZIONE

(Sala Elmo Domeniconi, sede Cna, Via Pelacano 29; n Collaborazione con Ospedali Privati Forlì, Villa Igea - Villa Serena - Villa delle Orchidee). Moderatore: Saverio Ruggeri

Venerdì 25 ottobre 2019 ore 20.30

Il cuore delle donne: oltre i sentimenti

Partecipano: Donatella Ferrini, Isa Canducci, Davide Bertini

Giovedì 21 novembre 2019 ore 20.30

La rinascita di venere: attualità e prospettive dopo il tumore

Partecipano: Dino Amadori, Andrea Borini, Isa Canducci, Cristina Pavel, Arnaldo Paganelli

Venerdì 6 dicembre 2019, ore 20.30

Sonno, cuore e cervello

Partecipano: Guido Balestra, Valter Neri, Maurizio Ugolini, Filippo Montevecchi

Giovedì 27 febbraio 2020, ore 20.30

Un subdolo nemico del cuore e non solo: il dolce

Partecipano: Francesco dal Pane, Guido Balestra, Silvia Carlini - Officina Naturae

Giovedì 12 marzo 2020, ore 20.30

Oli essenziali, dal campo all'anima

Partecipano: Marco Brancaleone, Massimo Corbara

Giovedì 16 aprile 2020, ore 20.30

Superfood ed integratori, mettiamo un pò di ordine

Partecipano: Maurizio Nostini, Umberto Trecroci, Emilio Podeschi - Azienda agricola il Giuggiolo

Giovedì 14 maggio 2020, ore 20.30

Cuore ed esercizio fisico per tutti, il minimo che fa bene, il troppo da evitare. La pedalata assistita

Partecipano: Guido Balestra, Paolo Tumedei, Luigi Barilari