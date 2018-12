Un dono prezioso alla scuola elementare Rivalta: un defibrillatore semiautomatico

L’Associazione Genitori Rivalta ha donato alla Scuola Primaria “Raffaele Rivalta” un defibrillatore semiautomatico a protezione dei bambini e del personale scolastico. "I donatori, con il loro gesto di solidarietà hanno dato alla scuola un’indicazione educativa forte mirata alla costruzione di una cultura della prevenzione che diventa fondamentale ovunque e, a maggior ragione, all'interno delle scuole dove la presenza di un dispositivo Dae è una garanzia di sicurezza per un trattamento adeguato in caso di urgenza e necessità", spiega Nara Grazia Romagnoli, docente referente per il plesso Raffaele Rivalta di Forlì.

"Tenuto conto che la possibilità di un arresto cardiaco è dovuta non solo a fattori genetici, ma anche a cause legate ad una forte emozione, ad un urto o ad altre patologie del cuore, si capisce l’alto valore civico di questo strumento - aggiunge Romagnoli -. A nome di tutti gli studenti, della dirigente e del personale della scuola, un profondo ringraziamento all’Associazione Genitori per l’omaggio di questo dispositivo salvavita, in grado di offrire una maggior tutela all’interno di una struttura nella quale i nostri ragazzi trascorrono tante ore della propria vita". Il defibrillatore è a disposizione della cittadinanza.