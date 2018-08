Un Ferragosto alternativo: tour per i santuari mariani del Forlivese

Il giorno di Ferragosto, icona universale del caldo e dello stacco dall’impegno lavorativo, è anche la festa religiosa dell’Assunzione al Cielo di Maria. In base al dogma proclamato da papa Pio XII nel 1950, riconoscendo una tradizione nata a partire dal V secolo, la madre di Cristo, al termine della vita terrena fu trasferita in Paradiso “sia con l’anima che con il corpo”. L’Assunzione di Maria non implica necessariamente la morte (tesi della Dormizione), ma neppure la esclude: è un'anticipazione della resurrezione della carne, che per tutti gli altri uomini avverrà soltanto alla fine dei tempi con il Giudizio universale.

Il fatto che la Madonna sia stata accolta in cielo, spiegherebbe le numerose apparizioni nel corso del tempo in tutto il mondo: la Chiesa cattolica accetta che la Madonna appaia realmente in carne ed ossa. Nella Diocesi di Forlì-Bertinoro, fra i centri di culto dedicati all’Assunta spicca il quattrocentesco Santuario di Fornò. Sorto nel 1488 per volere di Pietro Bianco da Durazzo e dedicato alla Beata Vergine di Grazia e Misericordia, è un unicum nel panorama architettonico religioso della Regione per la forma circolare e le misteriose origini del fondatore: pare che l’eremita albanese, artefice della chiesa su progetto di Pace Bombace, abbia voluto così espiare il fantomatico e delittuoso passato da pirata.

Mercoledì 15 agosto, la chiesa rinascimentale sarà aperta dalle 8, con sante messe alle 9 e alle 11 celebrate rispettivamente dal rettore don Mauro Ballestra e dal vescovo di Forlì-Bertinoro monsignor Livio Corazza. Alle 12.30 pranzo comunitario; alle 15 preghiera mariana e benedizione, cui seguirà la festa popolare nell’area del santuario, nella cui canonica dal 1987 opera una comunità di recupero da tossicodipendenze condotto dall’Associazione Papa Giovanni XXIII. L’altro grande santuario diocesano in festa nel giorno di Ferragosto, è quello della Madonna di Sulo, in località Filetto. La devozione mariana inizia nel 1618, in seguito ai miracoli avvenuti dopo l’acquisto dell’immagine in ceramica della Madonna, tuttora venerata sull’altare maggiore del santuario.

Organizzata dal parroco polacco di Filetto, don Pawel Szymusiak e dal cancelliere vescovile don Paolo Giuliani, originario del posto, la festa religiosa inizierà all’alba con le sante messe delle 5.15 e delle 6, celebrate rispettivamente dallo stesso don Paolo e da mons. Paolo Pezzi, arcivescovo cattolico di Mosca. Seguiranno le liturgie eucaristiche delle 7, 8 e 9, quest’ultima celebrata dal vescovo di Forlì-Bertinoro monsignor Livio Corazza, delle 10, delle 11 e delle 18. Durante le messe si svolgeranno i pellegrinaggi delle parrocchie limitrofe: alle 6 parteciperanno i fedeli di San Pancrazio e Chiesuola e del movimento di Comunione e Liberazione, alle 7 le parrocchie di San Rocco di Ravenna, di Longana e Roncalceci, alle 8 San Pietro in Trento e Coccolia, alle 9 San Pietro in Vincoli e alle 10 Russi. Alle 17 recita del rosario, vespri e adorazione eucaristica. Alle 20.45, solenne processione triennale con partenza dalla pieve di San Lorenzo, presieduta dal vescovo Livio.

Alla sera è prevista animazione con stand e spettacoli. Quest’anno la festa proseguirà con altri appuntamenti per le celebrazioni del centenario, fino alla santa Messa in programma domenica 21 ottobre, alle 10.30, celebrata dal card. Tarcisio Bertone, Segretario di Stato Vaticano emerito. Rimane da parlare della devozione per l’Assunta da sempre manifestata dai residenti di Magliano. Alle 4.30 di mercoledì 15 agosto, al termine della recita delle Lodi, dalla chiesa posta in via Maglianella, 29 esordirà il pellegrinaggio diretto a Carpena. La processione percorrerà le vie Bidente, Brando Brandi e Decio Raggi, per raggiungere la parrocchiale posta in via Raggi, 388, dove alle 6.30 ci sarà la celebrazione della messa. Quest’anno il parroco don Antonio Paganelli ha scelto come tema del pellegrinaggio la santità, sulla scia del recente documento del Papa incentrato sulla Lettera ai Romani.