Un giugno nel segno di Dante Alighieri: due camminate e lettura non stop della Divina Commedia

Un giugno dedicato a Dante Alighieri. E' dedicata alla memoria di Gianfranco Bendi, dantista e socio benemerito di Direzione 21, l'edizione 2020 di "ForlìDante. Tòta la Cumégia", la maratona culturale che celebra il Sommo Poeta organizzata dall’associazione Direzione21, giunta alla sua sesta edizione e che, come conclusione annuale, vedrà la consueta lettura non stop della Divina Commedia di Dante Alighieri.

L'emergenza Covid-19 ha condizionato in maniera dirompente tutti gli eventi culturali; tuttavia l'associazione Direzione 21 non si è fatta cogliere di sorpresa e, dopo aver preso atto della grave situazione, ha deciso di percorrere le nuove strade offerte dalla tecnologia, spostando e implementando le proprie iniziative sul social network Facebook e sul proprio canale YouTube. Nel link del canale YouTube di Direzione21 si possono consultare e scaricare contributi video di Franco Palmieri, Francesca Fantini e Marco Viroli, riguardanti Dante e la spiegazione di alcuni canti della Divina Commedia. In questo modo si è riusciti a restare vitali in un momento di stasi generale e ad avere visibilità, oltre che grazie agli eventi web che hanno raccolto migliaia di visualizzazioni, anche sulle testate cartacee e online.

Soprattutto si è riusciti nell’intento di mantenere attivo, con numerosi incontri online, il rapporto con le scuole primarie e secondarie con particolare riferimento alla preparazione delle letture di una decina di canti corali che saranno proiettati nel corso della maratona dantesca di giugno. Per quest'anno così particolare, è stata progettata una maratona con i cantori dal vivo, ma con ripresa online, da tenersi in un'unica giornata. Oltre che in diretta Facebook e/o YouTube la maratona sarà ripresa dall’emittente TeleRomagna che realizzerà tre speciali che verranno diffusi in prime time e replicati più volte nelle settimane successive all’evento. Questa nuova collaborazione servirà a dare ulteriore visibilità alla manifestazione e alla nostra città, dando in tal modo un segnale tangibile di attività culturale anche in un momento in cui nel settore tutto appare in lenta ripresa.

Oltre alla maratona l’associazione proporrà nel mese di giugno due camminate raccontate (Ordelaffi e Dante) nelle date del 15 e del 29, che si svolgeranno nella più scrupolosa osservanza delle norme vigenti. Le visite saranno divise in tre orari diversi (19.30/20.30/21.30), ogni turno sarà composto da 20 persone distanziate, con prenotazione obbligatoria, per permettere la gestione di fino a 60 persone per appuntamento. Per partecipare è necessario iscriversi telefonando a Loretta Giovannetti (segreteria ForlìDante, 348 932 6539).

Infine, in stretto accordo con la direzione del servizio Cultura del Comune di Forlì sono stati realizzati alcuni video di presentazione del patrimonio librario dantesco custodito dalla Biblioteca Saffi creando una mostra virtuale al suddetto patrimonio.

La diffusione online dei video sarà annunciata nei prossimi giorni. Con queste attività si chiuderà perciò a giugno nel migliore dei modi possibile la manifestazione 2020, dando un segnale anche fuori Forlì di forte presenza e attività della nostra città a un anno dalle celebrazioni per il 700esimo della morte del Sommo Poeta che avranno luogo sul territorio nazionale nel 2021.

"ForlìDante. Tòta la Cumégia" è organizzata e promossa da Associazione Direzione 21 e Comune di Forlì, assessorato alla Cultura, Forlì Città Universitaria d’Arte e di Cultura, con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, in collaborazione con ADI (Associazione degli Italianisti), Società Dante Alighieri Comitato dei Territori di Forlì/Cesena, TeleRomagna.

L’elenco delle classi partecipanti con i rispettivi canti

Scuola Primaria Manzoni

Classe 3A canto 3 Inferno

Classe 4A canto 6 Inferno

Scuola Primaria Dante Alighieri

Classe 4A canto 23 Inferno

Classe 4B canto 1 Purgatorio

Scuola Primaria Serri Pini- Castrocaro

Classe 4C canto 10 Purgatorio

Scuola Secondaria di primo grado Maroncelli

Classe 2A canto 26 Inferno

Classe 2B canto 26 Inferno

Classe 2C canto 26 Inferno

Classe 2D canto 26 Inferno

Scuola Secondaria di primo grado Caterina Sforza

Classe 1C canto 8 Purgatorio

Classe 2B canto 27 Inferno

Classe 2A canto 16 Inferno

Classe 3D canto 9 Paradiso

Scuola Secondaria di primo grado Camelia Matatia

Classe 2B canto 11 Inferno

Classe 3D canto 31 Inferno

Link canale YouTube per formazione scuole - video spiegazioni-lezioni:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkRaebXxv_cSV_rJaqHVHnVDsCHiW2GZq

contenente all’interno:

video canto 3 Inferno di Francesca Fantini;

video canto 5 Inferno e la storia di Paolo e Francesca di Marco Viroli;

video canto 6 Inferno di Francesca Fantini;

video canto 23 Inferno di Francesca Fantini;

video canto 26 Inferno di Franco Palmieri;

video canto 1 Purgatorio di Francesca Fantini;

video canto 3 Purgatorio di Francesca Fantini;

video canto 10 Purgatorio di Francesca Fantini;

video canto 33 Paradiso di Marco Viroli;

video “Le dieci regole per leggere Dante” di Franco Palmieri;

video “La commedia di Dante tradotta da Gianfranco Bendi: un patrimonio di memoria e tradizione”;

video “La Forlì di San Pellegrino Laziosi” –camminata dantesca virtuale.

Le visite

Le due visite in programma si svolgeranno in presenza, rispettando le regole di distanziamento e numero massimo di partecipanti, nelle serate di lunedì 15 e lunedì 29 giugno. Sono previsti per ogni serata tre turni (19.30/20.30/21.30).

Lunedì 15 giugno

La Forlì degli Ordelaffi

(condotta da Daniela Caponera)

Partenza da Palazzo Albicini, corso Garibaldi, 82

Il percorso:

1) Palazzo Albicini: riferimento all’illustre passaggio e soggiorno. La storia di Scarpetta.

2) Piazza Cavour e l’antica chiesa di San Francesco Grande.

3) Via delle Torri e descrizione del ponte dei cavalieri e del ponte del Pane.

4) Municipio e Sala Pompeo Randi: Dante cerca di persuadere Scarpetta Ordelaffi a muovere contro Firenze a capo dei fuoriusciti romagnoli e toscani, cerca l'appoggio dell'Ordelaffi contro i guelfi.

Lunedì 29 giugno

La Forlì di Dante Alighieri

(condotta da Giuseppe Verrelli)

Partenza da San Mercuriale

Il percorso:

1) Partenza da San Mercuriale: riferimento alla lunetta contemplata dal poeta e piazza Saffi, allora Campo dell’Abate e descrizione del “sanguinoso mucchio”.

2) Via Curte fino al monastero di via Ripa: descrizione della Contrada Fiorentina punto di ritrovo per la comunità ghibellina toscana fino a Porta Schiavonia e alla lapide che riporta citato da Dante il fiume Monviso.

3) Palazzo Paulucci de Calboli con riferimento a Rinieri citato da Dante, anche nella lapide murata a destra del portone.

4) Chiesa della Trinità, la più antica Pieve che conserva affresco trecentesco e i resti di Ponte Morattini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sabato 20 giugno, dalle ore 8.30

Maratona dantesca

Forlidante. Tòta La Cumègia 2020

Lettura integrale della Divina Commedia

Chiostro del San Domenico