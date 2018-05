Un "logo" delle attività comunali, in mostra gli elaborati degli studenti

Mercoledì ,attoma nell'atrio di ingresso del Comune di Forlì di via delle Torri n. 3 (piano terra) si è svolta l'inaugurazione delle opere realizzate nell’ambito del “Concorso di Idee per la definizione del logo nei vari campi di applicazione” promosso dall’amministrazione civica in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e rivolto agli studenti delle Scuole Superiori di Forlì. All'evento sono intervenuti il vice sindaco, Lubiano Montaguti; l'assessore al Centro Storico, Marco Ravaioli; Dario Pinzarrone, responsabile dell'Unità Progettazione e Direzione Lavori del Comune di Forlì; Lorella Zauli, dell’Ufficio Scolastico Provinciale; la Vicepreside del Liceo Artistico e Musicale, Silvia Santandrea; la professoressa Alessandra Righini; e i docenti tutor Enrico Rossi e Mario Di Cicco. Presenti gli studenti che hanno partecipato al Concorso.

Il concorso prevedeva la definizione di un “Logo” per il Comune di Forlì con la seguente finalità prevista dal bando: “Logo” come unione di testi, forme e colori, quanto più sintetica e immediata possibile. Deve essere riconoscibile e distinguibile delle attività svolte dal Comune di Forlì. Deve essere declinato e declinabile nei vari ambiti di applicazione: lavori pubblici (stradali, verde, cantieri edili); parchi; cultura e teatro; eventi; mercati e luoghi del commercio; scuole comunali. Alla scadenza del bando, avvenuta il 31 marzo, sono pervenuti trenta elaborati prodotti dagli studenti del Liceo Artistico e Musicale di Forlì. Una commissione di esperti ha valutato le proposte progettuali individuando tre vincitori (ai quali sono stati attribuiti premi del valore di 250 euro, 150 euro e 100 euro) e assegnando due menzioni speciali. Il primo premio è andato ad Elena Yan, il secondo ad Elena Fiori e il terzo a Paolo Flamigni. Menzione per Alice Coatti e Beatrice Zuccherelli. Le proposte pervenute sono state collocate in mostra nell'atrio di ingresso del Municipio di via delle Torri 3 ed è visitabili negli orari di apertura del Palazzo comunale.