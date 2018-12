Un "Momento" lungo cent'anni: lo storico settimanale compie un secolo di vita

Sarà mons. Erio Castellucci, vescovo di Modena-Nonantola, l’ospite d’onore dell’incontro promosso da “Il Momento” in programma per venerdì 21 dicembre, alle ore 20.30, nel Salone comunale di Forlì. L’occasione è data dalla presentazione in anteprima del volume “Coscienza e memoria della Grande Guerra. Nazione e religione tra mistica e politica”, fresco di stampa per i tipi di Grafikamente e firmato dal giornalista e storico Giovanni Tassani.

Ricco d’immagini e documenti, il libro raccoglie testimonianze di inizio Novecento e storie di personaggi del territorio romagnolo tra i quali spicca mons. Giuseppe Prati, il celebre don Pippo dei forlivesi, fondatore de “Il Momento” nel 1919. Ad affiancare mons. Castellucci al tavolo dei relatori ci saranno Giovanni Tassani, autore del volume, e Franco Appi, direttore del settimanale “Il Momento”. L’incontro nel Salone comunale di Forlì apre le celebrazioni per il centenario del periodico diocesano, che si svolgeranno nel corso del nuovo anno con appuntamenti disseminati lungo tutto il 2019. L’ingresso è libero, tutta la cittadinanza è invitata.